طائرة “بوينغ” ضحية للرسوم الجمركية تعود من الصين إلى أميركا

الطائرة من طراز 737 ماكس، والتي كانت مخصصة لشركة خطوط “شيامن” الجوية الصينية، هبطت في مطار بوينغ في سياتل الساعة 6:11 مساء (01:11 بتوقيت غرينتش)، وفقا لشاهد من وكالة “رويترز”، وكانت الطائرة مطلية بألوان وخطوط شركة “شيامن”.

الطائرة، التي توقفت للتزود بالوقود في غوام وهاواي خلال رحلتها العكسية التي بلغت 8000 كيلومتر، كانت واحدة من عدة طائرات 737 ماكس تنتظر في مركز التجميع التابع لشركة “بوينغ” في تشوشان، لإجراء اللمسات الأخيرة قبل تسليمها إلى الخطوط الجوية الصينية.

وقد رفع ترامب هذا الشهر الرسوم الأساسية على الواردات الصينية إلى 145%. وردا على ذلك فرضت الصين رسوما جمركية بنسبة 125% على السلع الأمريكية. وقد تتعرض شركة الطيران الصينية التي تستلم طائرة بوينغ لخسائر كبيرة بسبب هذه الرسوم، خاصة وأن طائرة 737 ماكس الجديدة تُقدّر قيمتها السوقية بحوالي 55 مليون دولار، بحسب شركة IBA الاستشارية في مجال الطيران.

ليس من الواضح أي طرف اتخذ قرار إعادة الطائرة إلى الولايات المتحدة. ولم ترد “بوينغ” ولا شركة “شيامن”على طلب التعليق.

وتُعد عودة طائرة 737 ماكس، الطراز الأكثر مبيعا من “بوينغ”، أحدث مؤشر على تعطل تسليم الطائرات الجديدة نتيجة لانهيار الوضع المعفي من الرسوم الجمركية الذي ظل سائدا لعقود في صناعة الطيران.

وتأتي الحرب التجارية والتراجع الظاهر في تسليم الطائرات في وقت كانت فيه “بوينغ” تتعافى من تجميد شبه تام استمر لنحو خمس سنوات على واردات طائرات 737 ماكس، ومن جولة سابقة من التوترات التجارية.

ويقول محللون إن الارتباك الناتج عن تغيّر الرسوم الجمركية قد يُبقي العديد من عمليات تسليم الطائرات في حالة من الغموض، إذ أشار بعض الرؤساء التنفيذيين لشركات الطيران إلى أنهم سيفضّلون تأجيل استلام الطائرات على دفع الرسوم الجمركية.

المصدر: روسيا اليوم