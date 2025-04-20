رئيس مجلس الجنوب: لن نتخلى عن أرضنا وثرواتنا المائية وسنعيد بناء ما دمّره العدوان الإسرائيلي

أكد رئيس مجلس الجنوب اللبناني، هاشم حيدر، اليوم الأحد، خلال تدشين مشروع إعادة تجهيز البئر الارتوازي (مشروع الإمام الصدر) في بلدة السكسكية، أن “لبنان لن يتخلى عن أرضه وثرواته المائية مهما كانت التحديات”، مشيراً إلى أن اختيار توقيت الافتتاح يتزامن مع ذكرى مجزرة قانا في نيسان/أبريل 1996، ليكون رسالة مفادها أن “المقاومة والبناء وجهان لعملة واحدة”.

وأوضح حيدر في كلمته أن “هذا المشروع يُنجز في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية واحتلال أجزاء من أراضينا”، مؤكداً أن “المياه السطحية والجوفية ستُستثمر حتى آخر قطرة لتصل إلى كل قرية وبلدة”.

وأشار إلى أن هذا النهج بدأه رئيس مجلس النواب نبيه بري منذ عقود، عبر سلسلة مشاريع مائية، مثل “وادي جيلو”، و”فخر الدين”، و”الوزاني” الذي دمره العدوان الإسرائيلي مؤخراً، مؤكداً أنه “سيُعاد بناؤه قريباً”.

وتطرق رئيس مجلس الجنوب إلى جهود المجلس لإعادة النازحين إلى قراهم الحدودية، من خلال “فتح الطرقات وإزالة الركام”، لافتاً إلى أن المجلس أنهى ترميم 200 مدرسة في الجنوب، وأجرى مسحاً لـ80% من الأضرار، بما في ذلك كشف مفصّل على 160 ألف منزل، “بانتظار تمويل الدولة ومساندة الدول الشقيقة”.

المصدر: موقع المنار