كتائب القسام: استهدف مجاهدونا موقعاً مستحدثاً لقوات الاحتلال في منطقة الكمين بـ4 قذائف “RPG” وأمطروه بعدد من قذائف “الهاون” – موقع قناة المنار – لبنان
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April 20 2025 - 16:32

كتائب القسام: استهدف مجاهدونا موقعاً مستحدثاً لقوات الاحتلال في منطقة الكمين بـ4 قذائف “RPG” وأمطروه بعدد من قذائف “الهاون”

منذ 23 mins 20 April، 2025
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