المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: التبريرات الرسمية الأمريكية للهجوم تمثّل استخفافًا صارخًا بالقانون الدولي الإنساني لانتهاكه الواضح مبادئ التمييز والتناسب والضرورة العسكرية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 20 2025 - 04:12

المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: التبريرات الرسمية الأمريكية للهجوم تمثّل استخفافًا صارخًا بالقانون الدولي الإنساني لانتهاكه الواضح مبادئ التمييز والتناسب والضرورة العسكرية

منذ 1 ساعة 20 April، 2025
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