وسائل اعلام يمنية: أكثر من 38 غارة أمريكية على صنعاء ومحافظات الحديدة ومأرب وعمران خلال الساعات الثلاث الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 20 2025 - 01:06

وسائل اعلام يمنية: أكثر من 38 غارة أمريكية على صنعاء ومحافظات الحديدة ومأرب وعمران خلال الساعات الثلاث الماضية

منذ 34 mins 20 April، 2025
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