سموتريتش: يجب عدم الخوف من إقامة إدارة عسكرية بغزة إذا لزم الأمر وتدمير حماس وضمان ألا يشكل القطاع تهديدا لنا – موقع قناة المنار – لبنان
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April 20 2025 - 01:08

سموتريتش: يجب عدم الخوف من إقامة إدارة عسكرية بغزة إذا لزم الأمر وتدمير حماس وضمان ألا يشكل القطاع تهديدا لنا

منذ 41 mins 20 April، 2025
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