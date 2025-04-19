أكثر من 38 غارة أميركية على صنعاء ومحافظات الحديدة ومأرب وعمران خلال الساعات الثلاث الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 19 2025 - 23:34

أكثر من 38 غارة أميركية على صنعاء ومحافظات الحديدة ومأرب وعمران خلال الساعات الثلاث الماضية

منذ 6 mins 19 April، 2025
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