القوات المسلحة اليمنية: الطائرة هي الثانية التي نجحت دفاعاتنا الجوية في إسقاطها خلال 24 ساعة والسادسة خلال الشهر الجاري – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 19 2025 - 17:26

القوات المسلحة اليمنية: الطائرة هي الثانية التي نجحت دفاعاتنا الجوية في إسقاطها خلال 24 ساعة والسادسة خلال الشهر الجاري

منذ 33 mins 19 April، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة