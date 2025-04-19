القوات المسلحة اليمنية: الدفاعات الجوية تسقط طائرة أمريكية معادية نوع “MQ_9” أثناء تنفيذها مهام عدائية في أجواء محافظة صنعاء – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 19 2025 - 17:26

القوات المسلحة اليمنية: الدفاعات الجوية تسقط طائرة أمريكية معادية نوع “MQ_9” أثناء تنفيذها مهام عدائية في أجواء محافظة صنعاء

منذ 39 mins 19 April، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة