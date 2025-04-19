مسؤول النقابات في حزب الله ببعلبك تفقد أحوال المزارعين في المنطقة

جال مسؤول النقابات في قطاع بعلبك في حزب الله حسين وهبة على رأس وفد يوم السبت على عدد من مزارعي الزيتون في منطقة بعلبك متفقدا أوضاعهم، في إطار دعم الزراعة والمزارعين، للاطلاع على أحوالهم وظروف عملهم، والاستماع إلى مطالبهم وهمومهم، لاسيما التحديات التي تواجههم في هذه الزراعة المباركة.

وبالمناسبة، أكد وهبة أن “شجرة الزيتون ليست مجرد شجرة مثمرة، بل هي رمز من رموز المقاومة والصمود، وعنوانٌ للتجذر بالأرض والانتماء إلى الهوية”، وشدد على أن “زراعة الزيتون النامية في بعلبك وجوارها تعبّر عن ارتباط الإنسان البعلبكي بأرضه وعن فعل مقاوم متجذر في التراب كما في الوعي”، مضيفاً أن “حزب الله ومؤسساته وفي طليعتها مؤسسة جهاد البناء، تواصل العمل إلى جانب المزارعين من خلال تقديم الإرشادات والدعم الفني عبر فرق هندسية متخصصة، بهدف تحسين الإنتاج ودعم تسويقه”.

وأشار وهبة إلى أن “نقابة مزارعي الأشجار المثمرة تتحمل مسؤولياتها كاملة في مواكبة عمل المزارعين وتدعو إلى توسيع دائرة التعاون معها”، وأكد “جهوزيتها الدائمة لنقل مطالب المزارعين إلى الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الزراعة، التي بدأت بتنظيم دورات إرشادية متخصصة في بلدات وقرى محافظة بعلبك الهرمل، في خطوة لاقت ترحيباً كبيراً من أهالي المنطقة”.

ولفت وهبة الى أن “مزارعي الزيتون في البقاع هم جزء أصيل من الفعل المقاوم، بثباتهم في أرضهم، وبتشبثهم بعزّتهم وكرامتهم”، وشدد على أن “المقاومة ليست فقط سلاحاً يُرفع، بل هي أيضاً فلاحٌ يزرع ومزارعٌ يُنتج وإنسانٌ لا يغادر أرضه ولا يساوم على كرامته”، وقال “هؤلاء المزارعون هم من المقاومة، والمقاومة منهم لن يتركوا السلاح، وهم حاضرون معها في كل ساحة وموعد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام