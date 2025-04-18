المجزرة الأميركية في الحديدة لا تثني اليمن عن إسناده لغزة… الأخير يستهدف “تل أبيب” بصاروخ وأنباء عن إصابة مستوطنين

أُصيب عددٌ من المستوطنين الصهاينة صباح اليوم الجمعة، جراء إطلاق صاروخ من اليمن على منطقة يافا المحتلة “تل أبيب”. وقالت وسائل إعلام العدو إن انفجارات متتالية سُمعت في “تل أبيب”، حيث دوت صافرات الإنذار في أكثر من 200 بلدة وسط فلسطين المحتلة، عقب إطلاق الصاروخ.

Misiles lanzado desde Yemen por los Huties.

Tel Aviv en estos momentos. pic.twitter.com/fwr5zIvtpg — Fefe (@fedegsanabria) April 18, 2025

هذا وأقرّت وسائل الإعلام نفسها بإصابة مستوطنين خلال تدافعهم إلى الملاجئ، كما سُجّلت حالات إصابة بالهلع. وعلى الرغم من ادّعاء قوات العدو اعتراض الصاروخ، تداول الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد تظهر وصوله إلى الأراضي المحتلة.

عشرات الشهداء والجرحى في عدوان أمريكي على منشأة رأس عيسى النفطية

يأتي ذلك في وقت شنّت فيه الولايات المتحدة الأميركية في ساعات متأخرة من مساء أمس الخميس عدواناً استهدف منشأة رأس عيسى النفطية في محافظة الحديدة غربي البلاد، أدّى إلى مجزرة بحق المدنيين حيث استشهد أكثر من 38 شخصاً وأصيب أكثر من مئة بجروح في حصيلة غير نهائية.

🎥 مشاهد أولية من جريمة العدوان الامريكي باستهداف ميناء رأس عيسى النفطي وارتقاء عدد من الشهداء واصابة العشرات من عمال وموظفي الميناء#جرائم_العدوان_الأمريكي#جريمة_ميناء_راس_عيسى pic.twitter.com/ZZ6fvJpq9C — قناة المسيرة (@TvAlmasirah) April 17, 2025

وذكرت مصادر محلية لموقع “المسيرة نت” أن الطيران الأمريكي نفذ 14 غارة استهدفت ميناء رأس عيسى، مشيرة إلى أن العدوان عاود الاستهداف مرة أخرى للمكان أثناء محاولة طواقم الدفاع المدني انقاذ الضحايا، ما أدّى إلى استشهاد عدد من أفراد هذه الطواقم وإصابة آخرين.

وبحسب مكتب الصحة بالحديدة، فإن الكوادر الصحية تبذل جهوداً كبيرة لإسعاف الجرحى ممن تعرضوا لإصابات وحروق إثر العدوان الأمريكي الغاشم.

ويأتي هذا التصعيد الأمريكي في سياق المحاولات اليائسة للضغط على اليمن لإيقاف مساندة غزة، وضرب قدرات الجيش اليمني.

ويواصل العدو الأمريكي قصف اليمن منذ الـ 15 من آذار/مارس الماضي، وذلك بعد أن أعلن اليمن فرض الحصار على الكيان الصهيوني في البحر الأحمر في محاولة لإجباره على رفع الحصار والعدوان المستمر على قطاع غزة.

فصائل المقاومة الفلسطينية تدين الجريمة الأميركية

من جهتها، أدانت حركات المقاومة الفلسطينية، العدوان الأمريكي على ميناء رأس عيسى مؤكدة أنه “مساندة عسكرية فعلية لحرب الإبادة الصهيونية على غزة”.

وفي التفاصيل، رأت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” أن “هذا العدوان الغاشم يُعد انتهاكاً صارخاً للسيادة اليمنية، ويمثل جريمة حرب مكتملة الأركان، ويؤكد استمرار السياسات الأمريكية العدوانية التي تستهدف الشعوب الحرة الرافضة للهيمنة الصهيونية والأمريكية في المنطقة”.

كما أدانت الحركة “إقدام برنامج الأغذية العالمي على تعليق شحنات الغذاء إلى مناطق تستهدفها الغارات في اليمن، مما يزيد من معاناة الشعب اليمني في ظل العدوان والحصار”، وكذلك “الصمت الدولي إزاء العدوان على الشعب اليمني، الذي يدفع ثمن تمسكه بمبادئه ودعمه للقضية الفلسطينية”.

هذا وأعربت “حماس” عن تضامنها الكامل مع الشعب اليمني الشقيق، مثمنة “مواقفه الشجاعة والداعمة لقضية فلسطين، ومواقف إخوان الصدق “أنصار الله” في دعم شعبنا الفلسطيني ومقاومته في قطاع غزة، وتأكيدهم على مواصلة إسناد شعبنا”.

ودعت الحركة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى “الوقوف إلى جانب الشعب اليمني في حقه المشروع في الدفاع عن أرضه وسيادته”.

من جانبها، قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إن “العدوان الأمريكي المستمر على الشعب اليمني الشقيق، هو مساندة عسكرية فعلية في جرائم الحرب وعمليات الإبادة التي يشنها الكيان الصهيوني في قطاع غزة والضفة المحتلة بحق شعبنا الفلسطيني الصابر”.

وأدانت حركة الجهاد “إقدام برنامج الأغذية العالمي على تعليق شحنات الغذاء إلى المناطق ذاتها التي تستهدفها الغارات الأمريكية، ما يشكل إسهاماً في العدوان على الشعب اليمني، واستخدام تجويع المدنيين كسلاح مسلط على الشعب اليمني تماماً كما يفعل الكيان الصهيوني في قطاع غزة، بحماية أمريكية سافرة”.

كما أدانت الحركة الصمت العربي والدولي إزاء العدوان.

بدورها، نعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في بيان، شهداء المجزرة الأمريكية الجديدة في اليمن، مؤكدة أن “هذا العدوان الآثم لا ينفصل عن جرائم الإبادة الصهيونية في غزة”.

وقالت الجبهة الشعبية إن “اليمن لن يركع ولن يرفع الراية البيضاء وسيواصل صموده في وجه هؤلاء القتلة، مضيفة أنه عبر التاريخ لم تستطع أي قوة احتلال أو عدوان غاشم أن تهزم اليمن أو تكسر عزيمة شعبه الصامد”.

من جهتها، أكدت حركة المجاهدين الفلسطينية أن “المجزرة الجديدة التي ارتكبها العدو الأمريكي في ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة اليمنية في اليمن هي امتداد للمجازر التي ينفذها الكيان الصهيوني في فلسطين بالسلاح الأمريكي”.

وتوجهت بالتحية “للشعب اليمني الباسل وقيادته المجاهدة والسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذين ثبتوا ولم يتزحزحوا عن موقفهم الراسخ من نصرة المظلومين في فلسطين رغم العدوان والحصار والتآمر”.

وشددت على أن هذا “العدوان الغاشم يأتي ضد المرافق المدنية كتعبير عن الفشل والعجز العسكري والاستخباري المتواصل الذي يلحقه مجاهدو اليمن بالعدو الأميركي والصهيوني”.

المصدر: مواقع إخبارية