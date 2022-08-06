اعلام العدو يعلن نقل 7 مستوطنين صهاينة إلى مستشفى في عسقلان المحتلة بعد قصفها على أيدي سرايا القدس بنحو 20 صاروخاً – موقع قناة المنار – لبنان
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August 6 2022 - 11:12

اعلام العدو يعلن نقل 7 مستوطنين صهاينة إلى مستشفى في عسقلان المحتلة بعد قصفها على أيدي سرايا القدس بنحو 20 صاروخاً

منذ 55 mins 6 August، 2022
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