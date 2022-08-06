اعلام العدو يعلن نقل 7 مستوطنين صهاينة إلى مستشفى في عسقلان المحتلة بعد قصفها على أيدي سرايا القدس بنحو 20 صاروخاً – موقع قناة المنار – لبنان
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August 6 2022 - 11:12
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جيش الاحتلال الصهيوني يعلن بدء عملية عسكرية ضد حركة الجهاد الإسلامي في غزة تحت مسمى "الفجر الصادق"
الجهاد الاسلامي: الشهداء ارتقوا إثر الغارات الصهيونية الغادرة وعلى رأسهم القائد والمجاهد الشيخ تيسير الجعبري "أبو محمود"
وزارة الصحة في غزة: ارتفاع عدد الشهداء الى 11 بينهم طفلة واصابة 79 آخرين في سلسلة غارات الاحتلال على قطاع غزة
سرايا القدس تدك تل أبيب ومدن المركز والغلاف بأكثر من 180 صاروخ في اطار ردها الاولي على الجريمة الصهيونية
سرايا القدس تدك المواقع العسكرية للاحتلال "نير عوز" و"كيسوفيم" و"بوابة المطبق" شرق رفح بعدد من قذائف الهاون
الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي زياد النخالة: هذه المعركة بأحداثها سترسم مسار الامور خلال الفترة المقبلة
حزب الله يتقدم من الأخوة في حركة الجهاد بأحر التعازي باستشهاد القائد الجهادي تيسير الجعبري وعدد من أخوانه المجاهدين
حزب الله: هذه الجريمة ستزيد الشعب الفلسطيني عزما على مواصلة الطريق حتى تحقيق الانتصار والتحرير
حركة حماس: المقاومة بكل أذرعها العسكرية وفصائلها موحدة في هذه المعركة وستقول كلمتها وبكل قوة
الخارجية اللبنانية: ندين بشدة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وندعو المجتمع الدولي للتدخل السريع لوقف الاعتداء فورا
الخارجية الايرانية: ندين بشدة الاعتداء الوحشي لكيان الفصل العنصري الصهيوني على غزة واغتيال قادة المقاومة
الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي: ندين العدوان الصهيوني على غزة والمقاومة الفلسطينية ستسرع في زوال الكيان الغاصب
اعلام العدو يعلن نقل 7 مستوطنين صهاينة الى مستشفى في عسقلان المحتلة بعد قصفها على أيدي سرايا القدس بنحو 20 صاروخا
اعلام العدو: سرايا القدس أطلقت 50 صاروخا على سديروت والمستوطنين أمضوا ليلتهم في الملاجئ والغرف المحصنة
الاحتلال يخلي جميع الشواطئ من "ريشون لتسيون" حتى مستوطنة "زيكيم" بسبب الأوضاع الميدانية في قطاع غزة
اعلام العدو يعلن نقل 7 مستوطنين صهاينة إلى مستشفى في عسقلان المحتلة بعد قصفها على أيدي سرايا القدس بنحو 20 صاروخاً
منذ 55 mins
6 August، 2022
عاجل
إصابة مستوطنين
العدوان على غزة
عسقلان
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اعلام العدو: سرايا القدس أطلقت 50 صاروخاً على سديروت والمستوطنين امضوا ليلتهم في الملاجئ والغرف المحصنة
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