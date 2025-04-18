شهيدان وجريح برصاص العدو الاسرائيلي جنوب نابلس بالضفة المحتلة

استشهد فلسطينيان مساء الخميس برصاص جيش العدو الإسرائيلي الذي اقتحم بلدة أوصرين جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان “أنها تبلغت من الهيئة العامة للشؤون المدنية استشهاد مواطنين اثنين برصاص الاحتلال، قرب بلدة أوصرين جنوب نابلس”.

وأشارت مصادر فلسطينية الى أن “الشهيدين هما سيف غسان عديلي وجهاد أدهم عديلي، من بلدة أوصرين”.

من جهته، ذكر “الهلال الأحمر الفلسطيني” في بيان له أن “طواقمه في نابلس تعاملت مع إصابة رصاص حي في الركبة، لشاب (20 عامًا) نتيجة إصابته في بلدة أوصرين، وتم نقله إلى المستشفى”.

وكانت قوات العدو الاسرائيلي اقتحمت أوصرين وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي، ما أسفر عن اندلاع مواجهات في المنطقة.

وبالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية في غزة؛ صعّد جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة المحتلة، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 950 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف على الأقل.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام