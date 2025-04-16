للتغلب على تعرفات ترامب .. آبل تشحن جواً 600 طن هواتف آيفون من الهند

استأجرت شركة آبل طائرات لشحن 600 طن من هواتف آيفون أو نحو 1.5 مليون جهاز من الهند إلى أميركا، بعدما عززت الإنتاج هناك من أجل التغلب على تعرفات ترامب الجمركية.

وحذر محللون من أن أسعار هواتف آيفون المصنعة في أميركا قد ترتفع، بالنظر إلى اعتماد الشركة على الواردات من الصين، وهي مركز التصنيع الرئيسي للأجهزة، وتخضع الدولة الآسيوية حالياً لتعرفات جمركية أميركية بنسبة 125%.

وتتجاوز هذه المستويات وبفارق كبير التعرفات الأميركية بنسبة 26% على الواردات من الهند، كما أنها حالياً قيد التعليق لمدة 90 يوماً بعد قرارات ترامب الأخيرة.

وبحسب أحد المصادر لرويترز، فإن شركة آبل أرادت التغلب على التعرفات عبر تلك الإجراءات.

وضغطت شركة آبل على سلطات المطار الهندية لخفض الوقت اللازم للتخليص الجمركي إلى 6 ساعات في مطار تشيناي الدولي من مستويات 30 ساعة السابقة.

كما أشارت المصادر إلى أن هناك 6 طائرات شحن سعة 100 طن لكل طائرة أقلعت منذ مارس، وواحدة منهم هذا الأسبوع، قبيل تطبيق التعرفات الجمركية الشاملة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرر تعليق التعرفات الشاملة على الدول عدا الصين لمدة 90 يوماً. فيما رفع التعرفات على الواردات من الصين إلى 125%.

وتبيع شركة آبل أكثر من 220 مليون هاتف آيفون سنوياً حول العالم، وتشير تقديرات Counterpoint Research أن خمس إجمالي الواردات إلى أميركا يأتي حالياً من الصين، والباقي من أميركا.

وأظهرت تقديرات Rosenblatt Securities أن تكلفة هواتف آيفون الأكثر تقدماً وهو آيفون 16 في أميركا ترتفع من 1599دولاراً إلى 2300 دولار، وذلك بناء على تقديرات بأن الرسوم الجمركية الأميركية على الصين تبلغ 54%، والتي تمت زيادتها بعد ذلك إلى 125%.

كما تحدثت المصادر على أن مصنع Foxconn -الموردة للرقائق لشركة آبل- في مدينة تشيناي في الهند استمر في العمل أيام الأحد، على الرغم أنها عطلة رسمية.

المصدر: cnbc arabia