إذاعة الجيش الإسرائيلي: نتنياهو أبلغ والدة أسير في غزة أنه سيتم إطلاق سراح نحو 10 مختطفين أحياء منهم “عيدان ألكسندر” – موقع قناة المنار – لبنان
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إذاعة الجيش الإسرائيلي: نتنياهو أبلغ والدة أسير في غزة أنه سيتم إطلاق سراح نحو 10 مختطفين أحياء منهم “عيدان ألكسندر”
منذ 1 ساعة
15 April، 2025
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