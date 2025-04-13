جبيل تستضيف المؤتمر الأول للجنة الحوار الوطني تحت عنوان “الأخوّة الإنسانية والحوار”

في الذكرى الخمسين لاندلاع الحرب الأهلية اللبنانية، عقدت لجنة الحوار الوطني في جبيل مؤتمرها الأول تحت عنوان “الأخوّة الإنسانية والحوار”، وذلك يوم الثالث عشر من نيسان، في محطة رمزية لاستخلاص العِبر من واحدة من أحلك فصول التاريخ اللبناني.

شهد المؤتمر حضور وزير الثقافة غسان سلامة ممثلاً فخامة رئيس الجمهورية، إلى جانب السفير البابوي، وعدد من نواب المنطقة، ولفيف من الشخصيات السياسية، والدينية، والثقافية، والاجتماعية، إضافةً إلى فعاليات بلدية ومدنية.

وتخلّل المؤتمر مداخلات لعدد من الشخصيات الروحية والأكاديمية، تمحورت حول أهمية تعزيز ثقافة الحوار الوطني، وتجنّب الوقوع مجددًا في مستنقع الصراعات الداخلية التي عصفت بلبنان في الماضي.

وفي ختام المؤتمر، شددت التوصيات على أن الحوار يبقى الخيار الأوحد لمعالجة الأزمات المتراكمة، وإرساء أسس الاستقرار والوحدة الوطنية.

المصدر: موقع المنار