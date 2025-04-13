الامام الخامنئي: ما يثير حساسية الاعداء هو ارادة هذا البلد لان يكون مسلماً ومستقلاً وذا هوية ولا يعتمد على الاخرين – موقع قناة المنار – لبنان
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April 13 2025 - 16:14

الامام الخامنئي: ما يثير حساسية الاعداء هو ارادة هذا البلد لان يكون مسلماً ومستقلاً وذا هوية ولا يعتمد على الاخرين

منذ 1 ساعة 13 April، 2025
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