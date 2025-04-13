موجة إعلامية مفتوحة الإثنين نصرةً لغزة وتظاهرات في مدن عالمية تنديدًا بالعدوان

دعت الحملة العالمية لوقف الإبادة في قطاع غزة إلى المشاركة في موجة إعلامية مفتوحة تحت شعار “أوقفوا الإبادة”، يوم الإثنين المقبل، بمشاركة واسعة من وسائل الإعلام ومؤسسات النشر حول العالم.

وأوضحت الحملة في بيان صادر عنها أن هذه الموجة تهدف إلى تسليط الضوء على الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة، وتوحيد الخطاب الإعلامي العالمي للمطالبة بوقف العدوان وكشف جرائم الاحتلال.

وأكدت الحملة على أهمية إيصال الصوت الفلسطيني الحر إلى الرأي العام العالمي، ومواجهة آلة التضليل الإعلامي، وتعزيز الرواية الفلسطينية المستندة إلى الحقيقة والعدالة.

كما جدّدت دعوتها إلى جميع المؤسسات الإعلامية، والصحفيين، وصنّاع المحتوى حول العالم، للانضمام إلى هذا الحراك الإعلامي الموحد، ورفع الصوت عاليًا نصرة لغزة ودفاعًا عن الحق الفلسطيني.

وكانت الحملة قد أعلنت، خلال الأسبوع الماضي، عن تنظيم عصيان مدني وإضراب شامل في مختلف دول العالم، دعمًا لقطاع غزة ورفضًا لحرب الإبادة التي يتعرض لها منذ شهور، في ظل صمت دولي وتواطؤ بعض القوى الكبرى.

تظاهرات متواصلة تنديداُ بالعدوان على غزة

تواصلت التظاهرات الحاشدة في عدد من العواصم والمدن العالمية، تنديدًا بالمجازر التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق أبناء قطاع غزة، ودعمًا لصمود الشعب الفلسطيني في وجه العدوان المتواصل.

ففي العاصمة البنغلاديشية داكا، شارك مئات الآلاف في مسيرة جماهيرية ضخمة تحت شعار “مسيرة من أجل غزة”، احتجاجًا على العدوان الصهيوني المتواصل. ورفع المحتجون لافتات تندد بالاعتداءات الإسرائيلية، مطالبين المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف التصعيد والجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين.

وفي العاصمة العُمانية مسقط، نظم المئات وقفة تضامنية قرب السفارة الأميركية، طالبوا خلالها بقطع العلاقات مع واشنطن وطرد السفير الأميركي، احتجاجًا على الدعم الأميركي المستمر للعدوان الإسرائيلي، ونددوا بالمجازر بحق أبناء القطاع.

#عمان

العمانيون يتظاهرون أمام السفارة الأمريكية في مسقط دعماً لقطاع غزة والمطالبة بقطع العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية pic.twitter.com/HKF6ERaWgY — ابوعادل طاووس – ABDULMUHSEN TAWOOS (@MohsenTawoos) April 11, 2025

كما شهدت العاصمة الألمانية برلين وقفة تضامنية حاشدة بدعوة من اللجنة الوطنية الفلسطينية الموحّدة، رغم القيود التي فرضتها الشرطة الألمانية على التظاهرات السلمية. وحضر الوقفة عدد من المناصرين للقضية الفلسطينية وممثلي جمعيات مدنية. وأُلقيت خلالها كلمات باللغتين العربية والألمانية، شدّدت على التضامن مع غزة ورفض الإبادة الجماعية وجرائم الحرب في فلسطين، وكذلك في لبنان وسوريا واليمن.

وفي مدينة ميلانو الإيطالية، تظاهر نحو 15 ألف شخص يوم السبت، مطالبين بوقف فوري للإبادة الجماعية في غزة. ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية وهتفوا: “أوقفوا الإبادة في غزة”، و”لا لتهجير الفلسطينيين”، و”وقف دائم لإطلاق النار”. وانطلقت المظاهرة من محطة القطار المركزية بدعم من جمعيات فلسطينية ونقابات ومنظمات يسارية.

وشهدت المسيرة توترًا بين المتظاهرين وقوات الأمن عند مرورها في ميدان “بيا مونتي”، وأفادت وسائل إعلام محلية بتوقيف سبعة متظاهرين، ما دفع المشاركين إلى تنظيم اعتصام لاحق للمطالبة بالإفراج عنهم.

الشرطة الإيطالية تعتدي بوحشية على المشاركين في تظاهرة تضامنية مع غزة في مدينة ميلانو#المنشر_الاخباري #ميلانو pic.twitter.com/SoSpheWtbC

— Elmanshar | المنشر (@El_manshar) April 12, 2025

وفي العاصمة السويدية ستوكهولم، خرج المئات في تظاهرة احتجاجية على الجرائم الإسرائيلية، ورفعوا لافتات كُتب عليها: “فلسطين حرة، غزة حرة”، و”أوقفوا الإبادة الجماعية”، و”قاطعوا إسرائيل”. ورددوا شعارات تندد بقتل الأطفال والنساء، متهمين الإدارة الأميركية بالتواطؤ في جرائم الحرب المرتكبة بحق المدنيين.

أما في بريطانيا، فقد شهدت العاصمة لندن مظاهرة ضخمة طالبت بوقف فوري للحرب على غزة، وهتف المشاركون ضد الإبادة الجماعية، داعين إلى دعم حقوق الشعب الفلسطيني ومحاسبة الاحتلال.

وفي العاصمة النمساوية فيينا، نُظّمت مظاهرة ضد الحرب الإسرائيلية على غزة واستمرار الحصار المفروض على سكان القطاع.

كما شهدت مدينة جنيف السويسرية، السبت، مسيرة جماهيرية حاشدة عبّر خلالها المشاركون عن تضامنهم مع الشعبين الفلسطيني واللبناني في مواجهة العدوان الإسرائيلي. وانطلقت المسيرة من أحد ميادين المدينة وجابت الشوارع، بمشاركة واسعة من مناصري القضية الفلسطينية، الذين رفعوا الأعلام الفلسطينية واللبنانية، وهتفوا ضد جرائم الاحتلال، مطالبين بفرض عقوبات دولية عليه وتصعيد حملات المقاطعة.

وأكد المشاركون في مختلف هذه الفعاليات دعمهم الكامل لنضال الشعب الفلسطيني من أجل الحرية والاستقلال، مرددين شعار: “فلسطين حرة من البحر إلى النهر”.

كما دعا المتظاهرون في مختلف البلدان إلى محاكمة قادة الاحتلال الإسرائيلي كمجرمي حرب أمام المحاكم الدولية، ونددوا بصمت المجتمع الدولي إزاء الجرائم المرتكبة بحق المدنيين في غزة ولبنان.

وتتواصل في العديد من العواصم الأوروبية تظاهرات غاضبة تنديداً بالعدوان الإسرائيلي على غزة، واستمرار الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، وسط دعم سياسي وعسكري غربي متواصل للاحتلال الاسرائيلي.

المصدر: مواقع