عدوان الضفة | اجتياح متواصل لطولكرم وجنين وخنق أمني لنابلس والخليل

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، حملات المداهمة والاقتحامات اليومية في مدن الضفة الغربية المحتلة ومخيماتها، بالتوازي مع تصعيد عدوانها على محافظات الشمال، وخاصة طولكرم وجنين.

في مدينة طولكرم، يستمر العدوان العسكري لليوم الـ77 على التوالي، ولليوم الـ64 على مخيم نور شمس، وسط إطلاق نار كثيف، وانتشار واسع للآليات العسكرية وفرق المشاة. وتسببت هذه العمليات في نزوح قسري للأهالي، وتفاقم المعاناة الإنسانية في المنطقة.

وفي جنين، تواصل قوات الاحتلال عملياتها العسكرية المكثفة، حيث تشير تقديرات بلدية جنين إلى أن نحو 600 منزل في المخيم قد تم هدمها منذ بداية العدوان قبل 80 يومًا، فيما أصبحت 3200 وحدة سكنية غير صالحة للسكن، في ظل ظروف مأساوية يعيشها السكان.

على صعيد متصل، شددت قوات الاحتلال إجراءاتها على الحواجز المحيطة بمدينة نابلس، ما أدى إلى عرقلة حركة الفلسطينيين. وشهدت حواجز مثل المربعة، بيت فوريك، دير شرف، مدخل قرية بورين، وعورتا، أزمات مرورية خانقة نتيجة هذه القيود.

وفي جنوب الضفة، أصيب فلسطيني يبلغ من العمر 58 عامًا برصاص جيش الاحتلال على حاجز الهوا عند المدخل الشمالي لمدينة الخليل. وأفاد الهلال الأحمر أنه تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

كما شهدت مدينة الخليل حملة اعتقالات ومداهمات، حيث اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين عبد سميح زماعرة وعبد السميع الواوي، بعد اقتحام منزليهما وتفتيشهما والعبث بمحتوياتهما. واندلعت مواجهات عقب الاقتحام، تخللتها عمليات إطلاق للرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام نحو منازل المدنيين.

وفي تطور آخر، أغلقت قوات الاحتلال طريق فرش الهوى في الاتجاهين بعد إصابة أحد المواطنين، وتواصل إغلاق مداخل مدينة الخليل وبلداتها ومخيماتها الرئيسية، مستخدمة البوابات الحديدية والسواتر الترابية والمكعبات الإسمنتية.

كما فرضت إجراءات أمنية مشددة داخل البلدة القديمة من الخليل، وفي محيط الحرم الإبراهيمي، حيث نصبت الحواجز وضيقت على حركة المواطنين، في إطار سياسة متواصلة لتقييد حرية التنقل والتنكيل بالفلسطينيين.

المصدر: عرب 48