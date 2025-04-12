الجمارك تضبط 55 طنا من الفواكه المهرّبة وغرامات بـ17.6 مليار ليرة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 12 2025 - 17:40

الجمارك تضبط 55 طنا من الفواكه المهرّبة وغرامات بـ17.6 مليار ليرة

منذ 3 ساعة 12 April، 2025
الجمارك
لبنان

ضبطت مفرزة البحث عن التهريب في مديرية الجمارك، في إطار الجهود المستمرة لحماية الإنتاج الزراعي الوطني، وبتوجيه من وزارة الزراعة وتنسيق مع وزارة الاقتصاد، كمية من الفواكه المهرّبة بلغت 55 طناً من التفاح والإجاص خلال يومين، وتمت مصادرتها بالكامل وتسليمها للجيش اللبناني.

وبلغ مجموع الغرامات المفروضة على المخالفين 17.6 مليار ليرة، أي ما يعادل ضعفي قيمة البضاعة المضبوطة، في خطوة تهدف إلى ردع عمليات التهريب التي تلحق أضراراً جسيمة بالاقتصاد الزراعي وسلامة الغذاء.

وأكدت وزارة الزراعة أن مكافحة التهريب أولوية وطنية، مشددة على مواصلة التنسيق مع الجهات الرسمية لكشف الشبكات الضالعة واتخاذ أقصى الإجراءات القانونية بحق المرتكبين، حمايةً للإنتاج المحلي وضماناً لاستقرار السوق وصحة المواطنين.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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