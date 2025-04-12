القوات المسلحة اليمنية: نؤكد أن مواجهة العدوان الأمريكي المستمر على بلدنا لن يمنعنا بعون الله من الاستمرار في تأدية واجبنا تجاه غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 12 2025 - 00:12

القوات المسلحة اليمنية: نؤكد أن مواجهة العدوان الأمريكي المستمر على بلدنا لن يمنعنا بعون الله من الاستمرار في تأدية واجبنا تجاه غزة

منذ 1 ساعة 11 April، 2025
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