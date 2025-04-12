القوات المسلحة اليمنية: نفذ سلاح الجو المسيّر عملية عسكرية نوعية على هدفين عسكريين للعدو الإسرائيلي في يافا المحتلة بطائرتين نوع “يافا” – موقع قناة المنار – لبنان
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April 12 2025 - 00:12

القوات المسلحة اليمنية: نفذ سلاح الجو المسيّر عملية عسكرية نوعية على هدفين عسكريين للعدو الإسرائيلي في يافا المحتلة بطائرتين نوع “يافا”

منذ 1 ساعة 11 April، 2025
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