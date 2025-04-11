نواف سلام: ماضون في الإصلاحات المطلوبة من “صندوق النقد”

أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن “الحكومة ماضية في تطبيق برنامج الإصلاح وإقرار مشاريع القوانين المالية التي تخول لبنان الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي”.

وخلال استقباله وفداً من “البنك الأوروبي” لإعادة الإعمار والتنمية برئاسة نائب رئيس البنك ماتيو باترون، في السرايا اليوم، شدد سلام على «أن الإصلاحات هي مصلحة أساسية للبنان واللبنانيين لوضع الدولة على طريق التنمية».

من جهته، أبدى الوفد استعداد البنك “دعم لبنان ومساعدته، فور إنجاز الإصلاحات المطلوبة وتوقيعه الاتفاق مع صندوق النقد الدولي”.

كما بحث سلام مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت الأوضاع السياسة والمستجدات المتعلقة بتنفيذ القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار .

وفد عراقي في السرايا

وفي سياق آخر، استقبل سلام وفداً من مجلس الأعمال اللبناني -العراقي برئاسة حسان جابر، حيث سلم مذكرة لسلام، تتضمن “السبل الآيلة لتطوير العلاقات اللبنانية – العراقية وتشكيل لجان متخصصة في كافة القطاعات لمتابعة الأولويات وهي تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الموقعة في العام 2002”.

كما تتضمن المذكرة “إعادة تفعيل اللجنة الوزارية المشتركة وانعقادها دورياً، ومبدأ المعاملة بالمثل وتسهيل عمل واستثمار وإقامة وانتقال مواطني البلدين، واعتماد لبنان والعراق ومرافئهم ممراً للبضائع والنفط، وتأسيس مكتب مشترك لبناني – عراقي تكون من مهامه توثيق الطلبات والملفات لمتابعتها مع الجهات المختصة، إضافة إلى تحويل ديون العراق إلى خدمات ومشاريع حكومية وتفعيل النقل البري بين البلدين”.

المصدر: مواقع