المسيرة: عدوان أمريكي يستهدف بغارة جبل نقم شرقي العاصمة صنعاء – موقع قناة المنار – لبنان
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April 11 2025 - 04:42

المسيرة: عدوان أمريكي يستهدف بغارة جبل نقم شرقي العاصمة صنعاء

منذ 11 mins 11 April، 2025
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