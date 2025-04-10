الجيش اللبناني : تحرير مخطوف سوري في القصر – الهرمل وتوقيف 3 مواطنين في طاريا – بعلبك

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: “بتاريخ 10/4/2025، نتيجة سلسلة عمليات رصد ومتابعة أمنية، تمكنت دورية من مديرية المخابرات من تحرير السوري (ع.ع.) في منطقة القصر – الهرمل عند الحدود اللبنانية السورية، بعد خطفه من بلدة العين – بعلبك مقابل فدية مالية، تجري المتابعة لتوقيف المتورطين.

كما دهمت دورية أخرى من المديرية تؤازرها وحدة من الجيش منازل مطلوبين في بلدة طاريا – بعلبك، وأوقفت 3 مواطنين لإطلاقهم النار، وضبطت كمية من الأسلحة الحربية والذخائر.

سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام