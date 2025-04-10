الطقس في لبنان غدا غائم جزئيا مع امطار متقطعة وثلوج على 1600 متر

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، غائما جزئيا إلى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ، تهطل أمطار خفيفة متفرقة ومتقطعة خلال النهار ، ومن المتوقع ان تشتد أحيانا اعتبارا من بعد الظهر مع احتمال حدوث برق ورعد ورياح ناشطة بخاصة شمال البلاد، تتساقط بعض الثلوج على ارتفاع 1600 متر .

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس ربيعي متقلب وماطر أحيانا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بسبب تأثير منخفض جوي متمركز فوق البحر الأسود مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا ، تؤدي إلى انخفاض ملموس بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية ويستمر تأثيره حتى مساء يوم الأثنين المقبل حيث ينحسر ويستقر الطقس تدريجيا.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر نيسان: بيروت بين 15و 24، طرابلس بين 13 و 23 و زحلة بين 9 و 22 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس:

غائم جزئيا إلى غائم أحيانا، مع ضباب كثيف أحيانا وانخفاض بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، تهطل أمطار خفيفة متفرقة ومتقطعة بخاصة شمال البلاد ، تنشط الرياح و تتساقط بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع 1700 متر .

الجمعة:

غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ، تهطل أمطار خفيفة متفرقة ومتقطعة خلال النهار ، ومن المتوقع ان تشتد أحيانا اعتبارا من بعد الظهر مع احتمال حدوث برق ورعد ورياح ناشطة بخاصة شمال البلاد، تتساقط بعض الثلوج على ارتفاع 1600 متر .

السبت:

غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة على الساحل، بينما ترتفع بشكل طفيف في الداخل وعلى المرتفعات، يتوقع هطول أمطار خفيفة متفرقة ومتقطعة مع بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع 1800 متر خلال الفترة الصباحية. تنحسر الأمطار تدريجيا خلال النهار مع حدوث انفراجات واسعة.

الأحد:

غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية وضباب على المرتفعات، تهطل أمطار خفيفة متفرقة ومتقطعة اعتبارا من بعد الظهر مع بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع 2000 متر.

-الحرارة على الساحل من 15 الى 20 درجة ، فوق الجبال من 5 الى 13 درجة ، في الداخل من 9 الى 20 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة، سرعتها بين 25 و 65 كم/س.

-الانقشاع: متوسط يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب .

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين: 65 و 85%.

-حال البحر: هائج، ارتفاع الموج ( مترين)، حرارة سطح الماء: 20 درجة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام