وزارة الصحة اليمنية: شهيدان وجريح في حصيلة أولية من المدنيين إثر العدوان الأمريكي في مديرية السبعين بالعاصمة صنعاء – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 10 2025 - 01:58

وزارة الصحة اليمنية: شهيدان وجريح في حصيلة أولية من المدنيين إثر العدوان الأمريكي في مديرية السبعين بالعاصمة صنعاء

منذ 1 ساعة 10 April، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إستبيان شهر رمضان
إستبيان شهر رمضان 2025

إغلاق مشاركة