اتحاد “كشاف لبنان” ومسؤول التعبئة الرياضية في “حزب الله” زاروا وزيرة الشباب

زارت الهيئة الإدارية لاتحاد “كشاف لبنان” وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقداريان، حيث تم البحث في سبل التعاون وتفعيل التواصل بين الاتحاد والوزارة.

وقدم رئيس الاتحاد وسيم الزين شرحا موجزا حول استراتيجة العمل الكشفي في المرحلة المقبلة داعياً الوزيرة للمشاركة في حفل اطلاقها في ٢٦ نيسان الجاري، كما تم البحث في مجموعة ملفات من شأنها تطوير العمل الكشفي في لبنان.

واختتم اللقاء العائلي بتوجيهات الوزيرة وتقديم لوحة تذكارية تجسد الخارطة الإستراتيجية لاتحاد كشاف لبنان.

واستقبلت وزيرة الشباب والرياضة مسؤول التعبئة الرياضية في حزب الله محمد ياسين يرافقه معاون العلاقات بلال يزبك ،حيث جرى التباحث في شؤؤن رياضية عامة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام