مراسل المنار: 10 شهداء بينهم 5 نساء و4 أطفال و16 جريحاً حصيلة ضحايا غارات العدوان الأميريكي على حي سكني في مديرية الحَوَك باليمن – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 9 2025 - 18:18

مراسل المنار: 10 شهداء بينهم 5 نساء و4 أطفال و16 جريحاً حصيلة ضحايا غارات العدوان الأميريكي على حي سكني في مديرية الحَوَك باليمن

منذ 36 mins 9 April، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إستبيان شهر رمضان
إستبيان شهر رمضان 2025

إغلاق مشاركة