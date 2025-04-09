“هآرتس” عن مصادر أمنية إسرائيلية: من أهداف التحرك في رفح الرغبة في إيجاد أدوات ضغط جديدة على حماس – موقع قناة المنار – لبنان
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April 9 2025 - 13:42

“هآرتس” عن مصادر أمنية إسرائيلية: من أهداف التحرك في رفح الرغبة في إيجاد أدوات ضغط جديدة على حماس

منذ 48 mins 9 April، 2025
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