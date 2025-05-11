وزارة الداخلية: بلغت نسب الاقتراع في محافظتي الشمال وعكار حتى الساعة 3:00 31% في عكار 14% في طرابلس 29% في زغرتا 26% في بشري 32% في المنية- الضنية 28% في الكورة 37% في البترون – موقع قناة المنار – لبنان
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May 11 2025 - 16:20

وزارة الداخلية: بلغت نسب الاقتراع في محافظتي الشمال وعكار حتى الساعة 3:00 31% في عكار 14% في طرابلس 29% في زغرتا 26% في بشري 32% في المنية- الضنية 28% في الكورة 37% في البترون

منذ 45 mins 11 May، 2025
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