قوات العدو الاسرائيلي شنت حملة دهم واعتقال بالضفة المحتلة

شنت قوات العدو الإسرائيلي يوم الأربعاء حملة دهم واعتقالات بحق الفلسطينيين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينينة إن “قوات العدو اعتقلت 13 مواطنا فلسطينيا بينهم والدة شهيد من نابلس وطالب ثانوية عامة من الخليل، عقب حملة اقتحامات واسعة لأنحاء متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، تخللها دهم وتفتيش منازلهم والتنكيل بعائلاتهم”.

واضافت المصادر ان “قوات الاحتلال اعتقلت خلال العدوان المستمر على مخيم بلاطة للاجئين، شرقي مدينة نابلس، عددًا من المواطنين عقب اقتحام منازلهم وتفتيشها والتنكيل بهم”، وأكدت أن “الاحتلال اعتقل من مخيم بلاطة، كلًا من: محمد يوسف أبو مريم، جابر أبو حمادة، أيمن مرشود، خليل أبو ليل، محمود أبو سيريس، بالإضافة لوالدة الشهيد محمد أبو حمادة”.

وأفادت المصادر أن “قوات الاحتلال دهمت فجر الاربعاء مدينة سلفيت واعتقلت الشاب عبد الرحيم شاهين، عقب اقتحام وتفتيش منزل عائلته”، ولفتت الى أن “قوات الاحتلال اعتقلت الشاب صهيب أبو ليفة، عقب دهم وتفتيش منزل عائلته في عزبة الطيّاح، جنوبي شرق مدينة طولكرم، شمالي الضفة المحتلة”.

وذكرت المصادر أن “قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة موطنين من بلدة يطا، جنوبي مدينة الخليل، جنوبي الضفة المحتلة، عقب دهم وتفتيش منازل عائلاتهم، وهم: سمير محمد بحيص، جبريل أحمد مخامرة، ونعمان إسماعيل شنران”، وتابعت أن “قوات الاحتلال اعتقلت على حاجز عسكري نصبته على مدخل فرش الهوى بمدينة الخليل، الشاب أسامة عبد الله السلال، من بلدة بني نعيم، شرقي المدينة”.

ولفتت المصادر الى ان “الاحتلال اعتقل في بلدة بيت أمر شمالي مدينة الخليل الطالب في الثانوية العامة أحمد موسى عيسى زعاقيق (17 عامًا) بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح أمام عائلته”، واكدت ان “قوات الاحتلال تُواصل اقتحام قرية حوسان، غربي مدينة بيت لحم، جنوبي الضفة المحتلة، تزامنًا مع حملة اعتقالات واسعة في القرية طالت قرابة الـ 20 مواطنًا؛ أفرجت عنهم فيما بعد عقب إخضاعهم لتحقيق ميداني داخل ساحة مسجد أبو بكر الصديق”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام