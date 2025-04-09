ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار سقف مبنى في الدومينيكان إلى 79

أعلن مدير مركز عمليات الطوارئ في جمهورية الدومينيكان خوان مانويل مينديز يوم الأربعاء ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار سقف مبنى في العاصمة سانتو دومينغو، إلى 79 قتيلا.

وقال المصدر نفسه إن “فرق الإنقاذ بحثت عن ناجين تحت الأنقاض على مدى ساعات طويلة عقب انهيار سقف الملهى الليلي في عاصمة جمهورية الدومينيكان”.

ولفت المصدر الى ان “سياسيين ورياضيين كانوا من بين حاضري الحفل لحظة وقوع الكارثة”، وتابع انه “من السابق لأوانه تحديد سبب انهيار السقف”.

واضاف المصدر “نفترض أن العديد ممن تحت الأنقاض لا يزالون على قيد الحياة، ولهذا لن تتراجع السلطات حتى لا يبقى هناك أي شخص عالقا”.

المصدر: روسيا اليوم