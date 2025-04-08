ما هي تفاصيل المقترح المصري حول قطاع غزة؟

تلقى كيان الاحتلال مقترحًا مصريًا جديدًا لصفقة تبادل أسرى مقابل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، يشمل الإفراج عن ثمانية أسرى صهاينة أحياء مقابل وقف لإطلاق النار لمدّة تتراوح بين 40 إلى 70 يومًا، بحسب ما أوردت وسائل الإعلام الإسرائيلية، مساء أمس الإثنين.

هذا ولم تُصدر حكومة العدو موقفًا رسميًا من المقترح حتى الآن، فيما تواصل “تل أبيب” دعمها العلني لمقترح الوسيط الأميركي، ستيف ويتكوف، الذي ينص على إطلاق سراح الأسرى على دفعتين، تشمل الأولى 11 محتجزًا حيًا و16 جثمانًا.

ووفقًا لما أوردته هيئة البث العام الإسرائيلية “كان 11″، فإن المقترح المصري نُقل إلى كيان العدو مساء يوم الخميس الماضي، ويتضمن الإفراج عن عدد من الأسرى الأحياء يفوق ما وافقت عليه حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، والذي شمل خمسة أسرى.

وأفادت القناة بأن مسؤولين صهاينة اطّلعوا على فحوى المقترح، رغم أن القاهرة لم تُسلّم “تل أبيب” نسخة رسمية منه بعد، فيما تطالب الكيان بزيادة عدد الأسرى الأحياء المشمولين في الصفقة.

من جهتها، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن المقترح المصري يتضمّن وقفًا لإطلاق النار لمدّة خمسين يومًا، وإطلاق سراح ثمانية أسرى أحياء وثمانية جثامين، إلى جانب بند يتعلّق بضمانات لإنهاء الحرب، وهو بند يعارضه العدو بشدة.

وفي السياق نفسه، ذكرت نقلت قناة i24NEWS عن مصادر في الكيان الغاصب أن “”إسرائيل” تسلّمت المقترح المصري، لكنها تعتبر أن بعض بنوده إشكالية للغاية، وخصوصًا ما يتعلّق بالمرحلة الثانية من الاتفاق والمحادثات حول وقف الحرب”.

ونقلت القناة عن مصدر رسمي قوله إن الاحتلال “يفضّل العمل بتكتّم، وتواصل اتصالاتها مع الوسطاء بشكل متواصل بهدف استعادة الأسرى”.

كما نقل موقع “واينت” عن مصادر العدو تأكيدها تسلم المقترح المصري، مشيرة إلى أنها “تتضمن عناصر إشكالية”، وأكدت أن إسرائيل “تتمسك في كل الأحوال بمقترح ويتكوف وتعمل بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة”.

وفي وقت سابق الإثنين، أعلنت رئاسة حكومة الاحتلال، أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، عقد اجتماعًا في المقر الرسمي لضيوف الرئيس الأميركي (بلير هاوس) في واشنطن، مع المبعوث الخاص للرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط، ويتكوف.

وقال مسؤول صهيوني سُمي بالرفيع إن الاجتماع الذي عقد قبيل لقاء نتنياهو المرتقب مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في وقت لاحق “تناول الجهود المبذولة للإفراج عن الأسرى في غزة، إلى جانب محاولات الوسطاء دفع مقترح تسوية من شأنها التمهيد للتوصل إلى صفقة”، حسب زعم المصدر.

المصدر: عرب 48