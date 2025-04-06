كتائب القسام تقصف مدينة “أسدود” المحتلة برشقة صاروخية رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين – موقع قناة المنار – لبنان
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April 6 2025 - 21:36

كتائب القسام تقصف مدينة “أسدود” المحتلة برشقة صاروخية رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين

منذ 33 mins 6 April، 2025
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