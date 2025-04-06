روسيا: خسائر اوكرانيا بلغت نحو 1200 جندي خلال آخر 24 ساعة

أعلنت الدفاع الروسية في بيان لها يوم الأحد أن “قواتها ضربت القاعدة المركزية للأسلحة المدفعية التابعة للجيش الأوكراني وتجمعات للقوات والمعدات العسكرية المعادية في 142 منطقة خلال آخر يوم”.

وقالت الوزارة إن “مجموع الخسائر البشرية الأوكرانية خلال آخر 24 ساعة بلغ نحو 1200 جندي”، ولفتت الى انه “في محور بيلغورود ضربت تشكيلات مجموعة قوات الشمال الروسية قوات معادية في أراضي مقاطعة سومي، حيث فقد العدو نحو 65 جنديا”.

وتابعت الوزارة “حسّنت تشكيلات مجموعة قوات الغرب الروسية وضعها على طول الخط الأمامي واستهدفت بنيرانها قوات العدو في خاركوف ولوغانسك، حيث وصلت الخسائر الأوكرانية إلى نحو 230 جنديا”، واضافت “حسّنت تشكيلات مجموعة قوات الجنوب الروسية وضعها التكتيكي في دونيتسك، مكبدة الجيش الأوكراني خسائر تجاوزت 280 عسكريا”.

المصدر: روسيا اليوم