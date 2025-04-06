رسوم ترامب تُقلق القارة الإفريقية وتفجّر غضب الساحات الأمريكية والأوروبية

عبّر عدد كبير من العمال في دول إفريقية عن مخاوفهم من فقدان وظائفهم نتيجة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عدد من دول العالم. ففي مملكة ليسوتو، إحدى أفقر دول القارة، فرضت الإدارة الأمريكية رسوماً بنسبة 20%، ما أثار مخاوف حقيقية من تأثيرات اقتصادية كارثية.

ويُقدّر عدد العاملين في صناعة الملابس بليسوتو بنحو 30 ألف شخص، معظمهم من النساء، من بينهم نحو 12 ألف عاملة يعملن لحساب علامات تجارية أمريكية كبرى. ويرى مراقبون أن هذه السياسات قد تدفع دول القارة إلى تعميق شراكاتها مع الصين، التي تُعدّ حالياً الشريك الاقتصادي الأكبر لإفريقيا.

أما في الولايات المتحدة، فقد خرج مئات الآلاف من المواطنين في جميع الولايات الخمسين في مسيرات حاشدة، وُصفت بأنها الأكبر منذ عودة ترامب إلى منصبه، احتجاجاً على سياساته الاقتصادية والاجتماعية. وامتدت التظاهرات إلى نحو 1200 موقع في مختلف أنحاء البلاد.

المحتجون طالبوا بوضع حد لما وصفوه بـ “هيمنة أصحاب المليارات على السلطة”، وبوقف خفض التمويل الفيدرالي المخصص للرعاية الطبية والضمان الاجتماعي. كما عبّروا عن غضبهم مما اعتبروه تحكماً من قبل “الأغنياء” بمصير البلاد، مشيرين إلى أنهم استفادوا من تخفيضات ضريبية واسعة، بينما يُتوقع من الطبقات الفقيرة والشركات الصغيرة تحمّل كلفة الرسوم الجمركية.

وفي خارج الولايات المتحدة، انطلقت تظاهرات تضامنية في عدد من العواصم والمدن الكبرى، أبرزها في البرتغال وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة والمكسيك وكندا، تحت شعار: “ارفعوا أيديكم عنّا”، في إشارة إلى رفض سياسات ترامب وشريكه الاقتصادي إيلون ماسك.

من جانبه، دافع ترامب عن قراراته، واصفاً ما يحدث بأنه “ثورة اقتصادية”، مؤكداً عبر منصته “تروث سوشال” أن الحرب التجارية التي تقودها واشنطن بدأت تؤتي ثمارها، وإنْ كانت صعبة، زاعماً أن الصين تلقت ضربة أشد من الولايات المتحدة، وأن النتائج النهائية ستكون “تاريخية”، على حد تعبيره.

في المقابل، تكبّدت شركات رجل الأعمال إيلون ماسك خسائر فادحة، قُدّرت بـ130 مليار دولار منذ بداية العام، نتيجة السياسات الجمركية التي تبنّتها إدارة ترامب، بحسب مؤشر “بلومبرغ”.

وفي خطوة لافتة، أعلن ماسك عن اختلافه مع ترامب فيما يتعلق بسياسة الرسوم الجمركية، في ما اعتبره مراقبون مؤشراً على تصاعد التباعد بين الرجلين، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وخلال تجمع سياسي، صرّح ماسك – الذي يُعد مستشاراً مقرباً من ترامب – بأنه يأمل في التوصل إلى اتفاق لإلغاء الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة وأوروبا، تمهيداً لإنشاء مناطق تجارة حرة.

المصدر: المنار