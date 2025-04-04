الصين ترد بقوة على الرسوم الأميركية… وترامب يُعلّق: “أُصيبوا بالذعر”!

ردّت الصين بقوة اليوم على الرسوم الجمركية الجديدة المرتفعة التي أعلنتها الولايات المتحدة، في حين اعتبر الرئيس دونالد ترامب أن بكين “أصيبت بالذعر” من الرسوم الجمركية التي فرضها عليها.

ووفقاً لوزارة المال الصينية، سيتم فرض “تعرفة جمركية إضافية بنسبة 34% فوق معدل التعرفة الجمركية الحالية المطبقة”، على كل السلع المستوردة من الولايات المتحدة. كما فرضت وزارة التجارة قيوداً على تصدير سبعة عناصر أرضية نادرة بما فيها الغادولينيوم والإتريوم المستخدم في صناعة المنتجات الإلكترونية.

كذلك، قررت بكين رفع شكوى أمام “منظمة التجارة العالمية” بشأن الرسوم الجمركية الأميركية.

وعقب إعلان الصين إجراءاتها التي ستطبقها اعتباراً من 10 نيسان الجاري، انخفضت كل أسواق الأسهم الأوروبية المتراجعة منذ اليوم السابق، إذ انخفضت بورصة فرانكفورت بنسبة 5.08%، وباريس بنسبة 4.26%، ولندن بنسبة 3.90%، وميلانو بنسبة 7.57%، ومدريد بنسبة 6.02%. وقبيل ذلك، هبطت أسعار النفط مجدداً بنسبة تزيد عن 5%.

وكانت بورصة “وول ستريت قد أغلقت على تراجع حاد. تكبّد مؤشر “أس آند بي 500” أكبر خسارة له منذ حزيران 2020 متراجعاً بنسبة 4.84 في المئة. وأغلق مؤشر “داو جونز” منخفضاً بنسبة 3.98%، بينما هوى مؤشر “ناسداك” بنسبة 5.97 في المئة.

في المقابل، علّق الرئيس الأميركي، على منصته “تروث سوشال”، بالقول: “أخطأت الصين في التصرف، لقد أصابهم الذعر، وهو الشيء الوحيد الذي لا يمكنهم تحمّله!”.

المصدر: مواقع