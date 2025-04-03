العدوان على غزة | مجازر بخان يونس وقصف مكثف على رفح… والاحتلال ينذر جباليا بالإخلاء

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه في اليوم 17 لاستئنافه حرب الإبادة على قطاع غزة، بتنفيذ غارات على مدينتي خان يونس وغزة استشهد فيها العشرات منذ فجر اليوم الخميس. وفي السياق، قالت وزارة صحة في القطاع إن جثث 100 شهيد، و138 مصابا وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت الوزارة أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ استئناف الاحتلال عدوانه على غزة في 18 مارس/آذار الماضي بلغت 1163 شهيداً و2735 جريحاً.

وفي التفاصيل، استشهد 44 فلسطينياً جراء القصف الجوي الإسرائيلي المتواصل على مدينتي خان يونس وغزة منذ فجر اليوم الخميس، بينما أنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء مناطق جديدة في جباليا وبيت حانون بمحافظة شمال غزة.

وفي مدينة غزة، قالت قناة الأقصى الفضائية إن 15 شهيدًا وصلوا إلى مستشفى المعمداني جراء استهداف مربع سكني كامل في شارع المنصورة بحي الشجاعية شرقي المدينة.

#شاهد | وداع أكثر من 20 شهيد ارتقوا في قصف الاحتلال منازل مؤهولة بالسكان في حي الشجاعية شرق غزة. pic.twitter.com/ND2DFLRO2e — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 3, 2025

كذلك، استشهد 3 وأصيب آخرون، إثر قصف جوي إسرائيلي استهدف منزلاً بمنطقة اليرموك وسط مدينة غزة. وفي دير البلح وسط قطاع غزة، استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون في غارة على دورية للشرطة وسط المدينة.

والشهداء هم 3 من عناصرالشرطة وضباطها كانوا يؤدون عملهم إضافة إلى طفل من المارة. وقد نقلت جثامين الشهداء والمصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح.

وفي مدينة خان يونس جنوب القطاع، أفاد المراسل باستشهاد 10 أشخاص وإصابة آخرين في قصف على منزل وخيام تؤوي نازحين في منطقة الكتيبة شمالي المدينة.

#شاهد | مكان مجزرة عائلة شراب بخانيونس مقابل محطة فارس على طريق صلاح الدين pic.twitter.com/vT5VucskMV — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 3, 2025

وكان القصف المعادي أمس الأربعاء أودى بحياة 22 شهيداً، بينهم 9 أطفال، كانوا نازحين في مركز صحي تابع لوكالة الأونروا وسط مخيم جباليا.

وفي سياق متصل، أنذر جيش الاحتلال بإخلاء مناطق جديدة بمحافظة شمال غزة، بما يشمل مخيم جباليا و9 أحياء في بلدتي جباليا وبيت حانون.

وفي بيان عبر منصة إكس، قال المتحدث باسم جيش العدو أفيخاي أدرعي “على سكان أحياء تل الزعتر، والنور، والروضة، والسلام، والنهضة، والتفاح، والزهور، والشيخ زايد، والمنشية، ومخيم جباليا، الإخلاء فوراً”.

وأضاف “هذا إنذار مسبق وأخير” قبل الهجوم على هذه الأحياء والمناطق التي تتبع بلدتي بيت حانون وجباليا.

وادعى أدرعي أنه “من أجل سلامتكم عليكم الانتقال بشكل فوري إلى مراكز الإيواء في مدينة غزة”، في حين لا يوجد في غزة أماكن إيواء.

وتتابعت إنذارات العدو بالإخلاء من مناطق مختلفة في قطاع غزة، فقد وجه جيش العدو الثلاثاء بإخلاء أحياء عدة في بلدتي بيت حانون وبيت لاهيا شمالي القطاع، من بينها مشروع بيت لاهيا، وأحياء الشيخ زايد والمنشية وتل الزعتر.

وتبع ذلك إنذار آخر بإخلاء كامل محافظة رفح و3 بلدات في مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

ويمثل التصعيد الإسرائيلي الراهن، الذي قالت تل أبيب إنه بتنسيق كامل مع واشنطن، أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة الذي بدأ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي وامتنعت إسرائيل عن تنفيذ مرحلته الثانية بعد انتهاء الأولى مطلع مارس/آذار الجاري.

والأحد، توعّد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بتصعيد الإبادة الجماعية بقطاع غزة وتنفيذ مخطط الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين. ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس/آذار الماضي، قتل العدو الاسرائيلي حتى ظهر الثلاثاء 1066 فلسطينياً وأصابت 2597 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة بالقطاع.

الصحة تطالب المجتمع الدولي بالضغط لإدخال الأدوية والمستلزمات الطبية

من جهتها، طالبت وزارة الصحة الفلسطينية، المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية، بسرعة التحرك والضغط على الاحتلال لفتح المعابر بشكل فوري وإدخال الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود دون تأخير.

وأوضحت الصحة في بيان اليوم الخميس، أنّ المستشفيات والمرافق الصحية في القطاع تعمل فوق طاقتها الاستيعابية، وسط نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، وعدم توفر الوقود اللازم لتشغيل الأجهزة والمولدات، ما يهدد حياة آلاف المرضى والجرحى، خاصة الأطفال والحوامل وكبار السن.

حذرت ومن تداعيات التدهور الخطير الذي يشهده القطاع الصحي في قطاع غزة، في ظل استمرار وتصاعد العدوان الإسرائيلي، والحصار المشدد.

وقالت الصحة إن تصعيد العدوان أدى إلى انهيار شبه كامل للمنظومة الصحية، في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الطبية والإنسانية بشكل غير مسبوق.

وأشارت إلى تفاقم أزمة الغذاء والمجاعة، حيث يعاني المرضى والمواطنون من نقص حاد في المواد الغذائية والمياه الصالحة للشرب، مما يزيد من حجم الكارثة الصحية والإنسانية.

وشددت الصحة على ضرورة العمل الفوري لإدخال مساعدات غذائية عاجلة لإنقاذ المرضى والأطفال والمحتاجين في ظل تفاقم أزمة الجوع وسوء التغذية.

وناشدت توفير فرق طبية دولية لدعم الطواقم الطبية المنهكة في المستشفيات التي تعمل في ظروف قاسية وغير إنسانية، وتأمين ممرات إنسانية لنقل الجرحى والمرضى لتلقي العلاج في مستشفيات الضفة الغربية أو في الخارج.

وأكدت الصحة أن القطاع الصحي في غزة والضفة والقدس، يواجه تحديات مالية خطيرة نتيجة قرصنة الاحتلال لأموال المقاصة، ما أدى إلى تراكم الديون على وزارة الصحة لصالح المستشفيات الخاصة والأهلية وشركات الأدوية، وهدد استمرار تقديم الخدمات الصحية.

وأضافت أنّ الأزمة المالية تلقي بظلالها على قدرة وزارة الصحة على توفير الخدمات الطبية الأساسية للمواطنين، الأمر الذي يستدعي تدخلاً دوليًا عاجلًا لضمان استمرار الخدمات الصحية.

وشددت على أن “استمرار الصمت الدولي أمام هذه الكارثة الصحية يساهم في تفاقمها، ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه الشعب الفلسطيني واحتياجاته الطبية والغذائية والإنسانية”.

المصدر: مواقع إخبارية