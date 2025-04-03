اليمن: عدوان أميركي استهدف صعدة والحُديدة

تجدد العدوان الأميركي على اليمن يوم الاربعاء حيث استهدفت الطائرات مدينتي صعدة والحديدة.

وقالت مصادر محلية يمنية إن “الغارات الأميركية استهدفت الأربعاء شرق مدينة صعدة، شمال اليمن”، وأضافت ان “العدوان الأميركي شنّ 15 غارة على مناطق متفرقة جنوب شرق مدينة صعدة شمال البلاد”.

ولفتت المصادر الى ان “العدوان الأميركي استهدف بغارة منطقة رأس عيسى في الصليف، شمال غرب محافظة الحديدة، أدّت إلى ارتقاء شهيد وجريحان ومفقود من المدنيين في حصيلة غير نهائية”، وتابعت “كذلك، استهدفت غارة أميركية سيارة مواطن في منطقة قحازة جنوب العاصمة صنعاء”.

وفي وقت سابق الاربعاء اعتدى العدوان الأميركي على محافظة الحديدة، مستهدفاً خزاناً للمياه في مديرية المنصورة، بعد ساعات على استهداف مبنى مؤسسة المياه، في المديرية ذاتها.

وأفادت وسائل إعلام يمنية ان “عدواناً أميركياً استهدف خزان المياه في قرية الصنيف، في مديرية المنصورية”، ولفتت الى ان “هذا الخزان الحيوي يخدم 8 قرى في المديرية”.

وأشارت وسائل الاعلام إلى أن “استهداف خزان مياه الصنيف، بالإضافة إلى استهداف المشروع والمبنى لمؤسسة المياه في مديرية المنصورية، في وقت سابق، تسببا بتعطّل خدمة المياه عن أكثر من 50 ألف مواطن في المنطقة”.

المصدر: المسيرة