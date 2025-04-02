“تجمع العلماء” دان الاعتداءات الاسرائيلية: انتهاك للقرار 1701

ندد “تجمع العلماء المسلمين” في لبنان في بيان له يوم الاربعاء بالعدوان الصهيوني على الضاحية الجنوبية لبيروت ما ادى الى استشهاد وجرح عدة أشخاص بينهم الشهيد البطل حسن بدير. واكد انه “يشكل خرقا جديدا وفاضحا لاتفاق وقف إطلاق النار وللقرار 1701”.

ولفت التجمع إلى أن “هدف العدو الصهيوني من العدوان أن يرسم قاعدة جديدة للتعامل مع لبنان وأنه يحق له في أي وقت يريد وفي أي مكان يريد أن يستهدف أي شخص يريد أو أي هدف يريد”، وتابع “هذا أمر لا يمكن أن يقبله عاقل وهو يمس بشكل واضح بالسيادة اللبنانية”.

وقال التجمع “المطلوب من الدولة اللبنانية ليس مجرد الاستنكار والإدانة بل العمل والضغط بشكل واضح على الجهات التي ضمنت للدولة اللبنانية أنه في حال حصل وقف إطلاق النار فإن الكيان الصهيوني لن يعتدي على لبنان”.

كما استنكر التجمع الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة على عدة مناطق جنوبية، واشار الى ان “هذا الأمر لا يمكن أن يمر”، وتابع “نحن نراقب هذا الوضع والدولة اللبنانية مطلوب منها أن تحمي المواطنين اللبنانيين في القرى الحدودية”.

من جهة ثانية، استنكر التجمع “اقتحام وزير الأمن القومي لدى كيان العدو الصهيوني إيتمار بن غفير مع قطعان المستوطنين، للمسجد الأقصى، وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الصهيوني”، ودعا “الدول الإسلامية أن تضع حدا لهذه الاعتداءات الاسرائيلية لمنع تكرار هذه الانتهاكات للمسجد الأقصى”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام