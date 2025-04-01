الجيش اللبناني: إزالة سواتر ترابية وفتح طريق في بلدة العديسة الجنوبية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 1 2025 - 19:36

الجيش اللبناني: إزالة سواتر ترابية وفتح طريق في بلدة العديسة الجنوبية

منذ 1 ساعة 1 April، 2025
الجيش اللبناني
لبنان

قالت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها يوم الثلاثاء “عملت وحدة من الجيش على إزالة سواتر ترابية مستحدثة كان العدو الإسرائيلي قد أقامها في بلدة العديسة – مرجعيون(جنوب) وأعادت فتح الطريق المؤدية إلى إحدى التلال في البلدة، وذلك بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل”.

وتابع البيان انه “أثناء عمل الوحدة، أطلق عناصر القوات المعادية النار في الهواء على مقربة من عناصر الجيش لإجبارهم على الانسحاب، غير أن عناصر الوحدة تابعوا عملهم فيما جرى تعزيز الانتشار في مواجهة العدو حتى فتح الطريق”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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