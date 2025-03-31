النائب إيهاب حمادة: سنحبط مشاريع أعدائنا رغم كل الجراح

سأل عضو “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب الدكتور إيهاب حمادة عن دور اللجنة الخماسية المراقبة قائلاً :” هل من مؤشر من وجود لجنة تتابع ولها وجود ولها حياة، هل هي لجنة واقعية حقيقية أم وهمية، وما هو دورها في ظل الإعتداءات المتكررة”.

وقال خلال حفل تأبيني أقامه “حزب الله” للشهيد أحمد عدنان بجيجي في حسينية بلدة مشغرة: “العدو الإسرائيلي يزداد تماديا في التعبير عن طبيعته ومشروعه وعن حقده في القتل والإستهداف والتدمير سواء كان في الجنوب أو البقاع أو الاسهداف الذي حدث في الضاحية”.

وختم حمادة: “نحن محترفون في المواجهة، وفي أن نحبط مشاريع أعدائنا رغم كل الجراح وكل ما اصابنا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام