الإدارة الأمريكية للطيران: سنحقق في حادثة اقتراب طائرة عسكرية من طائرة ركاب مدنية أثناء إقلاعهما قرب واشنطن – موقع قناة المنار – لبنان
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March 29 2025 - 06:08

الإدارة الأمريكية للطيران: سنحقق في حادثة اقتراب طائرة عسكرية من طائرة ركاب مدنية أثناء إقلاعهما قرب واشنطن

منذ 40 mins 29 March، 2025
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