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March 29 2025 - 00:00

الرئيس عون عاد من فرنسا

منذ 1 ساعة 28 March، 2025
جوزاف عون
لبنان

عاد رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون والوفد المرافق إلى بيروت مساء يوم الجمعة قادماً من العاصمة الفرنسية باريس، حيث أجرى محادثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

‏كما شارك عون في اجتماع ضمّ الرئيس القبرصي ورئيس وزراء اليونان، وتمّ أيضاً الاتصال بالرئيس السوري أحمد الشرع(أبو محمد الجولاني).

وكان عون قد أدان في مؤتمر صحافي مشترك مع ماكرون “أي اعتداء على لبنان وأي محاولة مشبوهة لإعادة لبنان إلى دوامة العنف”، وذلك بعد العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت، وقال “إننا نحتاج إلى محيط مستقر ومنطقة تنعم بالسلام”، ولفت الى ان “إنهاء الحروب يحتاج إلى نظام عالمي مبني على القيم والمبادئ”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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