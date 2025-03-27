الامام الخامنئي: الشعب الإيراني ثابت في أهدافه ولن يتخلى عن دعم فلسطين

أكد الامام السيد علي الخامنئي ان “مسيرة يوم القدس العالمي لهذا العام أكثر أهمية من الأعوام الماضية”، ولفت الى ان “مسيرة هذا العام ستكون من أروع مسيرات يوم القدس”.

وشدد الامام الخامنئي في حديث له مساء يوم الخميس على أهمية مسيرة يوم القدس العالمي هذا العام”، وتابع “إن شاء الله ستكون مسيرة هذا العام من أفضل وأجل وأشرف مسيرات يوم القدس”، واشار إلى أن “هذه المسيرة دليل على أن الشعب الإيراني ثابت وصامد في أهدافه المهمة والسياسية والأساسية ولن يتخلى عن شعار دعم فلسطين”.

وأضاف الامام الخامنئي انه “على مدى السنوات الست والأربعين الماضية شارك الشعب الإيراني في مسيرات يوم القدس، صائمين وفي مختلف الظروف الجوية ولم يقتصر هذا الحضور على المدن الكبرى فحسب بل كان في البلدات الصغيرة والقرى أيضا”، وأكد ان “مسيرة يوم القدس هذا العام تحظى بأهمية أكبر من الأعوام السابقة”.

ولفت الامام الخامنئي الى ان “شعوب العالم والمطلعين على النظام الإسلامي يؤيدون الشعب الإيراني ولكن بعض السياسات والحكومات المعارضة للجمهورية الإسلامية تستخدم الدعاية ضد الشعب الإيراني لتتظاهر بوجود انقسام وضعف بين الشعب الإيراني”، وتابع “لكن مسيرة يوم القدس ستدحض كل هذه الخدع والادعاءات الكاذبة”.

المصدر: وكالة مهر