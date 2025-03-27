لافروف: مسألة “القرم ودونباس ونوفوروسيا” محسومة فهي مناطق روسية

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن “مسألة السيادة على القرم ودونباس ونوفوروسيا قد تم حسمها وهي تعتبر مناطق روسية حسب دستور روسيا”.

وقال لافروف في حديث له يوم الاربعاء إن “القرم ودونباس ونوفوروسيا هذه كلها مسائل قد تم حسمها منذ فترة طويلة، نظرا لنتائج الاستفتاء التي يعكسها دستورنا”.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في يونيو/حزيران الماضي أن انسحاب أوكرانيا من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه يعتبر أحد شروط السلام.

ولا تزال أوكرانيا تعتبر تلك المناطق جزءا من أراضيها، إضافة إلى شبه جزيرة القرم التي انضمت إلى روسيا في عام 2014.

المصدر: روسيا اليوم