طيران الاحتلال “الإسرائيلي” ينفذ أربع غارات على منطقتي خربة العدس ومصبح شمال مدينة رفح جنوبي قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 26 2025 - 14:44

طيران الاحتلال “الإسرائيلي” ينفذ أربع غارات على منطقتي خربة العدس ومصبح شمال مدينة رفح جنوبي قطاع غزة

منذ 1 ساعة 26 March، 2025
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