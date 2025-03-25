مقدمة نشرة أخبار المنار الرئيسية ليوم الثلاثاء في 25-3-2025

رغمَ صراعِهم الدامي على السلطةِ بقيت مشاريعُهم الدمويةُ تَعُمُّ المنطقة، من غزةَ الى لبنانَ حتى كويا في درعا السورية.

شهداءُ وجرحى بقصفٍ صهيونيٍّ على غزةَ وكذلك على بلدةِ كويا في درعا السوريةِ التي رفضَ اهلُها الاحتلالَ فاستقبلوا طلائعَ جيشِه بالرصاصِ على جنودِه قبلَ ان يُمطروها بالقذائفِ من شتى الاعيرةِ ويُنذروا اهلَها بالاخلاء. ولم تخلُ الساعاتُ اللبنانيةُ من اعمالٍ عدوانيةٍ صهيونيةٍ وليسَ آخرَها استهدافُ سيارةٍ ليلَ أمسِ في وسَطِ بلدةِ قعقعية الجسرِ الجنوبية وارتقاءُ شهيد ..

كلُّ هذه الشواهدِ في لبنانَ والمنطقةِ لم تُغيِّر من منطقِ البعضِ اللاهثِ الى التطبيعِ مع العدوِ بنظرياتِ الخنوعِ حيناً ودوافعِ الاحقادِ احيانا..

الا انه عدوٌ على غيرِ الطبيعةِ التي ادَّعاها من ديمقراطيةٍ وتعدديةٍ وانتظامِ مؤسسات، حتى كشفَ الضيقُ السياسيُ حجمَ الخلافاتِ التي وصلت الى التضاربِ بالايدي بينَ وزيرِ الامنِ الصهيوني اتيمار بن غفير ورئيسِ جهازِ الشاباك رونين بار داخلَ الكنيست، وما تبِعَها من دعواتٍ الى حدِّ العصيان. كلُّ هذا وَسْطَ تحذيراتٍ جِديةٍ من حربٍ اهليةٍ اِنِ استمرت الخلافاتُ على حالِها بين بنيامين نتنياهو ووزرائِه مع قادةِ اجهزتِه الامنيةِ والقضائيةِ الذينَ يقومُ باقالتِهم الواحدَ تلوَ الآخر..

وفي آخرِ المواقفِ من اهالي الاسرى الصهاينةِ في غزةَ انَ هروبَ نتنياهو ووزرائِه المتطرفينَ الى اشعالِ النارِ في غزةَ والمنطقةِ لن يُنقِذَهُ من الحسابِ كما اِنه لن يُنقِذَ ابناءَهم الذين لن يَعودوا الا بتطبيقٍ كاملٍ لاتفاقِ وقفِ اطلاقِ النار..

فالنارُ التي يُشعلُها لن تَنجُوَ منها تل ابيب، والصواريخُ اليمنيةُ التي تُشعلُ الكيانَ وصافراتِ انذارِه تؤكدُ انَ الامرَ ليسَ متروكاً لجنونِ بنيامين نتنياهو وسيدِه الاميركي دونالد ترامب..

ترامب الذي يقفُ امامَ فضيحةٍ امنيةٍ هَزّت مجلسَهُ للامنِ القومي، مع تسريبِ خُطةٍ لعملياتٍ عسكريةٍ اميركيةٍ في اليمنِ عبرَ وسائلِ التواصلِ الاجتماعي..

المصدر: موقع المنار