لافروف: لن نقبل غموضاً في أي اتفاق جديد حول البحر الأسود

أوضح وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف أنّ المحادثات الروسية الأميركية في الرياض ركزت على قضية سلامة الملاحة في البحر الأسود، مؤكداً ضرورة وجود ضمانات واضحة لأيّ اتفاق جديد بشأنها.

وقال لافروف في حديث إلى القناة الأولى الروسية إن «ما تمّت مناقشته هناك، كما اتفق بوتين وترامب، هو في المقام الأول قضايا الملاحة الآمنة في البحر الأسود»، وأضاف أنه يجري حالياً إطلاع الرئيسين على نتائج المحادثات.

وأشار إلى أن موسكو تؤيد استئناف مبادرة البحر الأسود على أن يكون شكلها أكثر قبولاً للجميع، مؤكدا أنّ روسيا تشعر بالقلق إزاء الأمن الغذائي لدول إفريقيا والجنوب والشرق العالميين، التي تعاني من «ألاعيب الغرب».

وقال إنّ المفاوضين الروس في الرياض ذكّروا نظراءهم الأميركيين بأسباب فشل مبادرة البحر الأسود في الماضي، وأشار إلى أنّ موسكو أكدت أنها لن تتسامح مع أي غموض أو إبهام بشأن المقترحات حول البحر الأسود.

وأضاف أنّ «موقفنا بسيط: لا يمكننا تصديق كلام هذا الرجل» في إشارة إلى فلاديمير زيلينسكي، مشيراً إلى أن روسيا تريد «أن تكون سوق الحبوب والأسمدة قابلة للتنبؤ»، وألا يحاول أحد إبعاد روسيا عن هذه الأسواق.

وأوضح لافروف أن روسيا وافقت على كل طلبات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن مبادرة البحر الأسود، لكن كييف كانت دائما تغير رأيها في اللحظة الأخيرة.

وأضاف: «نحتاج إلى ضمانات واضحة. وبالنظر إلى تجربتنا المحزنة للاتفاقات مع كييف، لا يمكن أن تكون هذه الضمانات إلا نتيجة لأوامر تعطيها واشنطن لزيلينسكي وفريقه للقيام بشي أو بآخر».

وبحسب «روسيا اليوم»، فقد كانت مبادرة البحر الأسود، المعروفة أيضاً باسم صفقة الحبوب، تهدف إلى تصدير الحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود وإزالة العقبات أمام تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية. وانتهاكا للاتفاقيات، قام الغرب بنقل معظم الحبوب الأوكرانية إلى أراضيه، ولم يتحقق قط الهدف الرئيسي من الصفقة وهو توريد الحبوب إلى البلدان المحتاجة. فضلا عن ذلك، لم يتم تنفيذ الالتزامات الواردة في مبادرة البحر الأسود تجاه روسيا، فانسحبت موسكو من الصفقة في تموز 2023.

المصدر: مواقع